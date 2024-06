Kasia Kowalska ma dwoje dzieci. Po raz pierwszy została mamą 2 lutego 1997 r., gdy na świecie pojawiła się jej córka Aleksandra. Po narodzinach dziecka wokalistka i jej ukochany Kostek Joriadis zdążyli jeszcze zapozować do wspólnej okładki dla "Vivy!", a chwilę później - rozstali się. W wywiadzie dla magazynu "Pani" gwiazda opisała, jak wyglądał koniec ich relacji.

Samotne macierzyństwo Kasi Kowalskiej

"Po porodzie szybko zostałam sama, bo ojciec Oli postanowił ewakuować się z naszego życia. Nie szukał żadnego kontaktu z dzieckiem, nie dał przez te lata na utrzymanie córki ani grosza" - mówiła.

Kasia Kowalska ma też syna, Ignacego, który urodził się 24 czerwca 2008 roku.

Córka Kasi Kowalskiej w tym roku skończyła 27 lat. Jest aktywna na swoich profilach w mediach społecznościowych. Od lat eksperymentuje z wyglądem, czym bardzo chętnie chwali się na profilach. Swego czasu chętnie imprezowała - teraz stawia na rozwój.

Kasia Kowalska o tym, co robi jej córka

Ola działa w branży muzycznej. Tym, co robi, chętnie chwali się na Instagramie. Kasia Kowalska w rozmowie z Shownews.pl podkreśliła, że branża muzyczna nie jest łatwą branżą, jednak jej córka może liczyć na jej wsparcie.

"Matka wspiera swoje dzieci, cokolwiek by one nie wymyśliły. Czy to są do fajne, czy głupie pomysły, to trzeba dawać im szansę i możliwości rozwoju. Na szczęście moje dzieci dobrze słyszą, mają świetne poczucie rytmu, ale czy ja bym chciała, żeby szły moją drogą? Nie wiem, to nie jest łatwa praca, ale jak najbardziej rozwojowa, bo muzyka jest bardzo potrzebna do rozwoju. No tak, i to oczywiście wspieram" - powiedziała Kasia Kowalska.