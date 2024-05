Marianna Schreiber lubi zwracać na siebie uwagę. Uczestniczka "Top Model", żołnierka i zawodniczka freak fight chętnie pokazuje swoje atuty, czyli zgrabną, wysportowaną figurę. Pod tym kątem dobiera stroje, a to, gdzie je prezentuje, jest już dla niej najwidoczniej sprawą drugorzędną.

Marianna Schreiber szokuje w Europarlamencie

Marianna Schreiber odwiedziła Europarlament i oczywiście pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć, na których pozuje w ultrakrótkiej czarnej sukience na ramiączkach z bardzo głębokim dekoltem. Wspomniane fotografie "turystka" opatrzyła wymownym wpisem.

"Lepiej wyglądać tak jak ja w Europarlamencie, niż być polskim europarlamentarzystą i wstydzić się kraju, z którego się pochodzi. Ze specjalną dedykacją dla dwóch parlamentarzystów. A do hejterów - jest to bardzo przykre, że Wasze większe wzburzenie wywołuje moja kiecka niż to, co robią z Wami politycy. To pokazuje, że przywiązując wagę do rzeczy kompletnie nieistotnych dla Waszego życia, dajecie się sterować i rozgrywać jak małe dzieci w sprawach naprawdę ważnych" - napisała Marianna Schreiber.

Bezlitośni internauci

Część internautów była bezlitosna. "Szczerze, to wygląda to tanio, wulgarnie i infantylnie; Ten dekolt jest nie na miejscu; Zatrudnij stylistkę" - napisali.