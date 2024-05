Dla Viki Gabor Eurowizja to impreza dosyć symboliczna. Dzięki niej zdobyła sławę i rozwinęła swoją karierę. W 2020 roku swoją piosenką "Superhero" wygrała ten konkurs w wersji dla dzieci.

W sobotę (11 maja) miała przyjemność ogłosić wyniki Eurowizji 2024. Impreza w tym roku odbywała się w szwedzkim Malmo.

Viki Gabor na Eurowizji 2024 przekazała punkty od Polski

Viki Gabor przekazała punkty od Polski, jakie przyznali jurorzy.

Dobry wieczór Europo! Petro, dobrze cię widzieć. Wyglądasz pięknie, wszyscy wyglądacie pięknie. To dla mnie ogromny zaszczyt przyznać nasze 12 punktów. (...) Nasze 12 punktów wędruje do Szwajcarii!- mówiła Viki Gabor.

Piosenkarka, jak się okazało była trudna do poznania przez widzów i internautów.

Komu Polska rozdała punkty, bo się zagapiłam na Viki Gabor?; To serio Viki Gabor?; Co się stało Viki Gabor?; To była Viki Gabor? WTF - czytamy na platformie X.

Viki na tę okazję przefarbowała włosy na wiśniowy kolor a na sobie miała czerwoną sukienkę i buty z futra.