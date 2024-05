Na początku roku książę William zrewolucjonizował swój kalendarz oficjalnych spotkań. Jego żona, księżna Kate przeszła w London Clinic planową operację jamy brzusznej, a potem rozpoczął się jej proces rekonwalescencji.

Książę William jedzie do Kornwalii

Pod koniec marca księżna ogłosiła, że wykryto u niej raka i jest poddawana specjalnej terapii. Książę William towarzyszy żonie i trójce ich dzieci. Od początku roku nigdy nie wyjeżdżał na dłużej - czyli zawsze wracał do bliskich wieczorami.

Ogłoszono teraz, że książę William wyjeżdża sam. Nie będzie go w czwartek i piątek ponieważ wybiera się do Kornwalii. Jak podkreślają komentatorzy, takie posunięcie to świetna wiadomość. To znak, że księżna zdrowieje i czuje się coraz lepiej, w związku z tym książę William może pozwolić sobie już na wyjazd.

W Kornwalii książę William w czwartek odwiedzi ośrodek pomocy społecznej w Nansledan. W piątek odwiedzi wyspy Scilly, gdzie spotka się z lokalnymi władzami i biznesmenami oraz złoży wizytę w St. Mary’s Medical Centre.

Kiedy księżna Kate wróci do pełnienia oficjalnych obowiązków?

Nie podano jeszcze oficjalnie do wiadomości, kiedy można się spodziewać powrotu księżnej Kate do pełnienia oficjalnych obowiązków. Dziennikarze "The Telegraph" uważają, że powrót do publicznej służby chorego na raka króla Karola III spowoduje, że księżna Kate będzie musiała także wkrótce zacząć pracować. W sezonie letnim księżna Kate zazwyczaj brała udział w takich imprezach jak np. turniej na Wimbledonie, wyścigi w Ascot czy Trooping the Colour.