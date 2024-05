Występ Luny z piosenką "The Tower" podczas półfinału Eurowizji niestety nie oczarował publiczności. Polska wokalistka nie weszła do finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Wynik reprezentantki Polski zasmucił dziennikarza Marka Sierockiego, który uważa, że dobrze wywiązała się ze swojego zadania. Wskazał jednak, co było przyczyną porażki.