Książę Harry i Meghan Markle "wypisali się" oficjalnie z królewskiej rodziny i wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu opowiadali o tym, jak źle byli traktowani i zdradzali królewskie tajemnice. Para kilka razy pojawiała się w Londynie, ale nie było rodzinnych spotkań. Meghan Markle rodzinę męża zobaczyła jedynie podczas pogrzebu królowej Elżbiety II.

Rodzina królewska ma ostatnio problemy. Król Karol III i księżna Kate są chorzy na raka. Rodzina się o nich troszczy. Książę Harry był w Londynie m.in. w lutym br. i wówczas spotkał się z królem Karolem, jednak spotkanie trwało niespełna godzinę, co jest dość zaskakujące, zważywszy na to, jak długą drogę musiał przebyć mąż Meghan Markle.

Szansa na królewskie pojednanie?

Wkrótce młodszy syn brytyjskiego monarchy powróci do Wielkiej Brytanii. W środę 8 maja pojawi się na nabożeństwie dziękczynnym w londyńskiej katedrze św. Pawła. Wszystko z okazji obchodów 10. rocznicy Invictus Games. Kiedy potwierdzono jego wizytę, w mediach zaroiło się od spekulacji na temat tego, czy zobaczy się z ojcem. Królewski komentator Richard Fitzwilliams powiedział "The Sun", że Harry może liczyć na prywatną rozmowę, ponieważ król Karol zawsze "trzyma drzwi otwarte dla młodszego syna", jednak pojednanie może zająć sporo czasu.

Król Karol III jest zapracowany

Okazuje się jednak, że do spotkania jednak raczej nie dojdzie. "The Telegraph", powołując się na swojego informatora, podaje, że monarcha jest "dość zajęty" publicznymi obowiązkami, do których wraca po tym, jak kilka miesięcy temu ogłosił, że jest chory na nowotwór. W dniu, w którym Harry pojawi się w Londynie, jego ojciec będzie miał cotygodniową audiencję u premiera. Ponoć pojawi się też na pierwszym z dorocznych przyjęć w ogrodzie Pałacu Buckingham. Według brytyjskich mediów kalendarz króla jest wypełniony także innymi spotkaniami.