W 2019 r. Władysław Kosiniak-Kamysz wziął ślub z młodszą o 7 lat Paulinie Wojas. Uroczystość odbyła się w skromnym gronie najbliższych w Urzędzie Stanu Cywilnego w położonym w Małopolsce Brzesku. Blisko 3 miesiące po uroczystości małżonkowie zostali rodzicami malutkiej Zosi. Rok później przywitali na świecie drugą córeczkę, Różę. Teraz do ich rodziny dołączył syn.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kim jest pierwsza żona Władysława Kosiniaka-Kamysza?

Pierwsza żona polityka, Agnieszka, jest dermatologiem. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2009 roku. Ślubu udzielił im metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W 2011 roku Kosiniak-Kamysz odniósł spory sukces w polityce, bowiem udało mu się zostać ministrem pracy. Niestety jego osiągnięcie spowodowało kryzys w małżeństwie.

Reklama

Para mieszkała razem w Krakowie. Z powodu zobowiązań zawodowych polityk musiał sporo czasu spędzać w Warszawie. Częste rozłąki sprawiły, że żona Władysława czuła się samotna i w końcu doszło do rozwodu.

"Do rozpadu ich związku przyczynił się natłok obowiązków szefa, praca w polityce. Władek bardzo to przeżywa. A Agnieszka chyba już nawet kogoś ma" – zdradził w 2016 roku w rozmowie z "Faktem" jeden z polityków PSL.

"Dwa lata po ślubie zostałem ministrem i wyjechałem do Warszawy. Do domu wracałem na weekendy i to oczywiście nie sprzyja budowaniu dobrego małżeństwa. Było trudniej" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawna".