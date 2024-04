Dagmara Kaźmierska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek w polskim show-biznesie. Popularność przyniósł jej program "Królowe życia" na antenie TTV. Dagmara Kaźmierska była też bohaterką programu "Made in Maroko", w którym próbowała rozkręcić biznesy ze swoim przyjacielem Jackiem, wzięła udział w "Usterce", zagrała epizodyczną rolę w filmie "Kobiety mafii 2" Patryka Vegi. Występowała też w reality show "Dagmara szuka męża" emitowanym w stacji Super Polsat oraz w Polsacie oraz w "Pamiętnikach z wakacji".

"Taniec z gwiazdami" i Dagmara Kaźmierska

W "Tańcu z gwiazdami" Kaźmierska doszła do siódmego odcinka. Tańczyć nie potrafi, noty od jurorów zbierała mizerne, a mimo to przechodziła do kolejnych etapów. Widzowie na nią głosowali.

Po siódmym odcinku Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z udziału w "Tańcu z gwiazdami". Jak wyjaśniła, ma problemy ze zdrowiem, m.in. ze złamanym podczas intensywnych treningów żebrem.

Od początku obecność Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" budziła oburzenie. Gdy ogłoszono informacje o tym, że będzie walczyć o Kryształową Kulę, posypały się głosy oburzenia.

"Czemu promujecie patologię?; Taka fajna babeczka, a że skazana za sutenerstwo? Oj tam; Nie ma to jak promować ludzi, którzy siedzieli w więzieniu za sutenerstwo!; Zniszczyła życie wielu kobietom, a wy przyjmujecie ją z otwartymi rękami i jeszcze jej za to płacicie; Kobieta siedziała w więzieniu, naprawdę takie osoby chcecie promować?" – grzmieli internauci w komentarzach.

Przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Urodzona w 1975 r. celebrytka związana była z mężczyzną zamieszanym w strzelaninę, w której zginął gangster "Szpila". Mężczyzna ukrywał się w USA, a gdy wrócił do Polski, trafił do więzienia. Mimo wszystko Kaźmierska wzięła z nim ślub, a w 2001 r. urodziła syna, Conana.

W 2005 r. Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską "Heidi" w Szalejowie na Dolnym Śląsku. Według informacji prokuratury w Świdnicy wabiła do siebie niczego nieświadome kobiety i proponowała im pracę barmanki. Dopiero na miejscu okazywało się, że chodzi o prostytucję. Gdy chciały odejść lub odmawiały "świadczenia usług", miała nakładać na nie wysokie kary pieniężne.

W 2009 r. została zatrzymana i skazana za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Dostała wyrok czterech lat więzienia, ale za kratkami spędziła tylko 14 miesięcy. Na oddziale wrocławskiego więzienia dała się poznać jako "Księżniczka", bo nie wdawała się w bójki i kłótnie, za to bez przerwy chodziła w futrze i szpilkach.

Zeznania ofiary Dagmary Kaźmierskiej

Portal Goniec.pl opublikował w czwartek zeznania jednej z ofiar Kaźmierskiej. Nad celebrytką zebrały się w końcu czarne chmury. Relacja Marii A. budzi grozę. Kobieta zeznała w trakcie śledztwa ws. Kaźmierskiej, że właścicielka agencji towarzyskiej znęcała się nad nią psychicznie i fizycznie, miała ją brutalnie bić i podawać jej narkotyki. Karą za nieposłuszeństwo były m.in. gwałty, których mieli się dopuszczać związani z agencją towarzyską mężczyźni.

"Zło fascynuje" - medioznawca o fenomenie Dagmary Kaźmierskiej

Medioznawca Wiesław Godzic w rozmowie z Plejadą powiedział, że lansowanie celebrytki, która prowadziła agencję towarzyską, jest niedopuszczalne. Wskazuje też, dlaczego tak wiele osób uległo jej czarowi.

"Nie można akceptować w żadnym razie przemocy, przemocy seksualnej, przemocy związanej z prostytucją kobiet. Tym bardziej że robi to kobieta. To bardzo niepokojące" powiedział Wiesław Godzic. "Wszystko, co wokół tej sprawy widzimy to zło. To dlaczego ta kobieta ściąga uwagę, wiąże się z kontekstem zła, a zło fascynuje" - podkreślił.

Ekspert zwraca uwagę na to, jak bardzo krzywdzące dla nastolatków może być promowanie celebrytów z kryminalną przeszłością. "Powinniśmy się wszyscy zastanawiać, jak temu zapobiegać. To nie znaczy, że my chcemy mieć sferę publiczną, absolutnie czystą z takich przypadków. Ale są granice. Tą granicą jest właśnie rozpowszechnianie zła" - podkreślił Wiesław Godzic.

Kaźmierska znika z telewizji

Z ramówki Polsatu zniknął odcinek programu "Dagmara szuka męża", a cały sezon jej programu nie jest już dostępny na platformie streamingowej Polsat Box Go. Według nieoficjalnych doniesień program nie będzie w ogóle kontynuowany, a celebrytka nie dostanie zaproszenia na finał "Tańca z gwiazdami".

Reality-show stacji TTV "Królowe życia" również zniknął z serwisu streamingowego Player.