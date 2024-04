"Tak mi okropnie przykro w związku z tym hejtem co się na panią wylewa, a przy okazji na Marcina. Nigdy się pani nie kryła z przeszłością! Nie rozumiem skąd ten publiczny lincz! Każdy wiedział, co kiedyś się działo, była pani w więzieniu, odsiedziała swoje" - napisała Dagmarze Kaźmierskiej jedna z użytkowniczek Instagrama - podaje "Fakt".

Kaźmierska odpowiada fance

Na odpowiedź celebrytki nie trzeba było długo czekać. "Nawet pani nie wie, ile wart dla mnie jest pani komentarz. Dziękuję całym sercem. Niedługo się odniosę do sprawy i co mądrzejszy spojrzy na to inaczej. Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać, nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawno umarł, po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił. Dziękuję raz jeszcze" - odpisała Dagmara Kaźmierska.

Szczegóły sprawy Kaźmierskiej

Kaźmierska była bohaterka show w Polsacie i TVN. Wystąpiła też w "Tańcu z gwiazdami". Ostatnio jednak portal goniec.pl dotarł do szczegółów kryminalnej sprawy celebrytki, która spędziła kilka lat w więzieniu za sutenerstwo.