O Natalii Janoszek było ostatnio głośno z powodu filmu Krzysztofa Stanowskiego pt. "NataLie". Dziennikarz przedstawił serię dowodów, które miały pokazać kłamstwa i manipulacje Janoszek na temat jej kariery w Bollywood.

Natalia Janoszek przeszła zabieg w szpitalu

Natalia Janoszek aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. W środę 17 kwietnia celebrytka na InstaStory opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak leży na szpitalnym łóżku. Trzyma przy tym książkę Edyty Folwarskiej. Pisarka w rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, że celebrytka przeszła zabieg.

"Natalka jest operowana. Stories wrzuciła na 10 minut przed operacją i nawet nie wiedziałam, że czytała wtedy moją książkę. (...) Czekamy, aż Natalia się wybudzi po zabiegu, ale to pewnie jeszcze ze 2-3 godziny" - wyjawiła przyjaciółka 33-latki.

Apel o badania

Edyta Folwarska zaapelowała do internautów, aby nie zapominali o badaniach profilaktycznych. Po tym, jak Natalia Janoszek trafiła do szpitala, sama zapisała się do lekarza.