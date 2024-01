W 2023 r. dziennikarz Krzysztof Stanowski postanowił udowodnić, że Natalia Janoszek zmyśliła całą swoją rzekomo wielką, światową karierę. Celebrytka, która spotkała się z gigantycznym hejtem, zapowiedziała oddanie sprawy do sądu, po czym przestała się pokazywać na salonach. Niedawno wróciła i od razu wzięła udział w nowym reality-show. Udzieliła też bardzo osobistego wywiadu.

Natalia Janoszek powróciła. "Królowa przetrwania"

W trwającym ponad 3 godziny filmie opublikowanym w sieci Stanowski przedstawił zebrane przez siebie dowody, z których miało wynikać, że aktorka zmyśliła swoją karierę. Natalia Janoszek odgrażała się, że odda sprawę do sądu, po czym zamilkła. Niedawno Janoszek powróciła i to od razu w nowym show "Królowe przetrwania" na antenie TVN7 i w Player.pl.

– Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy wziąć udział w programie. […] I zrobiłam to nie dla pracy, nie dla kariery, tylko dla siebie prywatnie, dla prywatnej Natalii Janoszek, tylko dlatego, że ja psychicznie potrzebowałam zmienić otoczenie, zrobić coś całkowicie odwrotnego od tego, co do tej pory było w moim życiu – - powiedziała agencji Newseria Lifestyle Natalia Janoszek.

– Może to był trochę sposób na uratowanie siebie, na oddanie telefonu, zamknięcie się na miesiąc w dżungli i zmienienie perspektywy na życie. Zrobiłam to tylko i wyłącznie dla siebie – podkreśliła.

Natalia Janoszek: Jestem pod opieką psychologa i psychiatry

Celebrytka nie ukrywała, że cała afera kosztowała ją wiele nerwów. Po opublikowaniu w sieci filmu Stanowskiego na Janoszek spadła fala niepochlebnych komentarzy, docierały do niej nawet groźby i życzenia śmierci. Natalia zmagała się z depresją i w końcu musiała skorzystać z pomocy specjalistów.

– Jestem pod opieką i psychologa, i psychiatry. I to jest też jeden z powodów, dla których na jakiś czas musiałam się wycofać z życia publicznego, żeby po prostu przeżyć to wszystko, co zostało na mnie zrzucone – powiedziała Natalia Janoszek.

Celebrytka podkreśliła w rozmowie z Newseria Lifestyle, że najgorsze ma już za sobą, a w odzyskaniu równowagi emocjonalnej pomógł jej także udział w nowym show "Królowa przetrwania".

– Na pewno ten program dał mi poczucie, że jeśli ja sama o siebie nie zawalczę, to nikt inny tego nie zrobi. I że ludzie zawsze będą wymyślali o nas różne niestworzone rzeczy. Jeśli jesteśmy w show-biznesie, to musimy być przygotowani na to, że będą o nas gadali, ale to od nas zależy, czy pozwolimy na to, żeby nas to zdefiniowało i zniszczyło, czy też zawalczymy o siebie. I myślę, że ten program dał mi właśnie takie poczucie, że nie mogę więcej się chować tylko dlatego, że jestem atakowana i że jestem ofiarą, bo nie chcę być ofiarą. Chcę wyjść i zawalczyć o siebie. Ten program jest początkiem stawiania granic i walki o siebie, bo do tej pory zawsze mi tego brakowało – zapewniła Natalia Janoszek.