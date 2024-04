Od początku 2023 r. Roksana Węgiel jest oficjalnie w związku ze starszym o dziewięć lat Kevinem Mglejem. Jej ukochany ma dziecko z powszedniego związku. Piosenkarka skomentowała niedawno sprawę alimentów. Stwierdziła, że jej ukochany "płaci i to sporo". Tymi słowami rozwścieczyła byłą Mgleja.

Sprawa alimentów na syna Kevina Mgleja

Internauci chętnie komentują związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Zdarzają się słowa krytyki. Niedawno pojawił się zarzut, że narzeczony Roxie nie płaci alimentów na czteroletniego syna, Williama. "Kevin ma swoje biznesy, ale na dziecko alimentów nie płaci" - stwierdziła użytkowniczka. Roxie postanowiła odpowiedzieć na ten zarzut, twierdząc, że ukochany płaci sporo na syna. Sprawę skomentowała była Kevina, Malwina Dubowska. Jest oburzona słowami 19-latki.

Była partnerka Kevina Mgleja odpowiada Roksanie Węgiel

"Doszły mnie słuchy, że opływam w luksusy, że dostaję nie wiadomo jakie przelewy, a jednak rzeczywistość jest inna i bardzo proszę, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o mnie, ani o samotnym wychowywaniu dziecka nie wypowiadał się na ten temat, bo po pierwsze, jest to nietaktowne, a po drugie porusza moje osobiste tematy. Ale jeśli chce się zapoznać, dowiedzieć, jak to wygląda, to zapraszam, bo chyba pora się poznać" - stwierdziła Malwina Dubowska na InstaStories.

Roksana Węgiel jest teraz na ustach wszystkich. Świetnie radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami". Media obiegla też informacja, że najprawdopodobniej ona i jej ukochany wzięli już ślub cywilny.