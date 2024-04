Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron ujawnili, że są razem, w połowie października 2021 r. Później chętnie pokazywali się na branżowych imprezach i opowiadali o swojej miłości. Internauci wróżyli im jednak szybkie rozstanie. Teraz są już małżeństwem i spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka.

Sandra Kubicka i Baron - ślub w szczególnym dniu

Do ślubu Sandry Kubickiej i Barona doszło w wyjątkowym dniu. Para, choć tego nie planowała, powiedziała sobie "tak" w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki - 6 kwietnia 2024 r. Informację o tym, że się pobrali, podali jednak dopiero teraz.

"W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego, jakiego mała Sandra sobie wymarzyła" - opowiadała Sandra.

Wymarzony ślub Sandry Kubickiej

Ślub odbył się "w kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w sercach". "Dokładnie tak jak sobie to wymarzyłam" - stwierdziła modelka. Na koniec postu napisała: "Od dziś możecie mówić do mnie Baronowa".