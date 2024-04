Rafał Rutkowski jest znanym aktorem filmowym i teatralnym. Widzowie mogli oglądać go między innymi w serialach "Daleko od noszy" i "Przepis na życie" oraz filmach "Lejdis" czy "Juliusz". Od lat aktor realizuje się też jako komik w autorskich stand upach.

Rafał Rutkowski żartuje ze wszystkiego

Rafał Rutkowski żartuje z wielu spraw, właściwie nie ma dla niego tematów tabu. Doskonale wie, że nie każdemu podoba się jego poczucie humoru.

"Dwudziestoparolatkowie, słysząc moje żarty, momentalnie robią się czerwoni. Nie wiem, z czego to wynika. Może chodzi o to, że mam 50 lat i mówię o wszystkim wprost? A może o to, że jednak w tym, co mówię, jest spora doza prawdy? Niestety, w naszym kraju wciąż nie rozmawia się o seksie" - powiedział portalowi Plejada.pl.

Rafał Rutkowski krytykuje Kościół

Jak tłumaczył Rutkowski, seks jest naturalny i nie powinien być stygmatyzowany. Dlaczego jest inaczej? Zdaniem aktora winny jest Kościół i katolickie wychowanie w naszym kraju.

"Jesteśmy ofiarami kultury katolickiej. Ludzie z pokolenia na pokolenie słyszą, że seks to grzech i wstydzą się głośno o nim mówić" - powiedział.

"Mam nadzieję, że uda się ograniczyć wpływ Kościoła na nasze życie. Bo on nie powinien być ani partią polityczną, ani przedsiębiorstwem, które doi państwo. Kościół powinien być Kościołem i niczym więcej. Ubolewam na tym, że jeszcze tak nie jest" - powiedział Rafał Rutkowski.