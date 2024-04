Wiele wskazuje, że Przemysław Kossakowski ożenił się po raz trzeci. Podróżnik i były mąż Martyny Wojciechowskiej prawdopodobnie wziął ślub z terapeutką, którą poznał na planie "Down the Road. Zespół w trasie". Są dowody i one świadczą o tym, że to nie pogłoska, lecz prawda.