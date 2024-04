Po zmianie władzy w TVP wielu prezenterów żegna się z pracą w stacji. W styczniu zwolniona została cała ekipa "Pytania na śniadanie". Wśród osób, które straciły pracę w śniadaniówce byli m.in. Izabella Krzan, Tomasz Kammel, Anna Popek oraz Małgorzata Opczowska. A także Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora.

Reklama

Ten ostatni jeszcze do niedawna był pracownikiem TVP i czekał na dalsze decyzje władz. Teraz i on musiał pożegnać się ze stacją.

Olek Sikora zwolniony z TVP. Ma już nowe plany

Okazuje się, że prezenter ma już plany zawodowe.

Reklama

Mam nowe plany zawodowe, ale nie chcę na razie o nich wspominać, bo nie chcę zapeszyć- stwierdził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Umowa z nim została rozwiązana 31 marca br. Olek Sikora zadebiutował w "Pytaniu na śniadanie" w 2016 roku. Prowadził także program "Lajk!" i "The Voice of Poland" oraz "You Can Dance. Nowa generacja". W "Pytaniu na śniadanie" prowadzącym był od 2019 roku do 2024. Jego partnerką wizyjną była Małgorzata Tomaszewska.