W niedzielę w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor odbyło się nabożeństwo wielkanocne. Obecny był na nim król Karol III i jego żona Camilla. Monarcha, który od kilku miesięcy zmaga się z nowotworem miał być na nim nieobecny. Nalegał jednak na swoje uczestnictwo w nim.

Aby nie złapać infekcji i zastosować się do poleceń lekarzy Karol III na uroczystość przybył osobnym pojazdem w towarzystwie żony. Ubrany w ciemny płaszcz i niebieski krawat machał i witał się z przybyłymi na odległość.

Jaki jest stan zdrowia króla Karola III?

W tym czasie Pałac Bukingham wydał oświadczenie, z którego wynika, że stan zdrowia monarchy się poprawia i już niebawem może być gotowy do powrotu do obowiązków. Ma to rzecz jasna nastąpić za zgodą lekarzy. Być może król Karol III weźmie udział w obchodach swoich urodzin, które wypadają 15 czerwca.

Ten był dużym krokiem dla Windsorów. Król w ostatnich tygodniach dobrze reagował na leczenie, a jego lekarze wydali pozwolenie na udział monarchy w nabożeństwie wielkanocnym i świątecznym stole. Leczenie Jego Królewskiej Mości trwa nadal, a hasłem przewodnim jest ostrożność - mówi informator, który jest blisko królewskiego dworu.