Edyta Górniak ma bardzo dobre relacje z synem Allanem. Wychowywała go sama. Raper i producent muzyczny, znany także pod pseudonimem Enso, skończył właśnie 20 lat. Dumna mama zrobiła mu imponujący prezent.

Edyta Górniak i Allan Krupa pracują razem

Edyta Górniak występuje na scenie z Allanem, a syn przygotowuje aranżacje jej piosenek. Zrobił mamie także niespodziankę podczas jej ostatniego koncertu świątecznego. Niespodziewanie wszedł na scenę i zaśpiewał dla niej piosenkę Franka Sinatry "Fly me to the moon". Wokalistka była zachwycona.

Ekskluzywny prezent Edyty Górniak dla syna

Edyta Górniak spełniała marzenia syna. Na 18. urodziny zafundowała mu realizację teledysku do jego pierwszego singla, "Lambada". Dzięki temu Allan mógł zadebiutować na rynku fonograficznym i zacząć zarabiać na muzyce.

Piosenkarka zrobiła synowi prezent z okazji 20. urodzin. Jest bardzo hojna. Jak donosi "Super Express", Edyta Górniak opłaciła Allanowi wyjazd na Dominikanę. Nie zapomniała też o partnerce syna, Nicole Pniewskiej.