Jacek Rozenek przeszedł rozległy udar mózgu w 2019 roku. Na szczęście szybko uzyskał pomoc. Dzięki długiej rehabilitacji powrócił do normalnego życia. Dobrze dzieje się teraz u byłego męża Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jest szczęśliwie zakochany i mówi o sformalizowaniu związku.

Zakochany Jacek Rozenek

Wybranką aktora jest tajemnicza Maria, która jest młodsza od Rozenka o 20 lat. Podczas rozmowy z portalem Jastrząb Post Jacek Rozenek wspomniał o formalizacji związku.

"Udał mi się nowy związek nadzwyczaj i pewnie będę chciał go zalegalizować, ale jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków. Zastanowię się nad tym" - opowiedział aktor.

Jacek Rozenek o Małgorzacie Rozenek-Majdan

Jacek Roznek jest po dwóch rozwodach. Jego pierwszą żoną była Katarzyna Litwiniak. Ma z nią syna Adriana. Rozwiedli się w 2003 r. Jacek Rozenek poślubił Małgorzatę. Mają dwóch synów - Stanisława i Tadeusza. Do rozwodu doszło w 2013 roku. Byli małżonkowie pozostają w bardzo dobry relacjach. Rozenek wielokrotnie dziękował byłej żonie i jej obecnemu mężowi za to, że zajęli się jego synami, gdy on nie był w stanie. - Czułem ogromną wdzięczność dla Małgosi i dla Radka, że mogą się nimi zaopiekować w takiej trudnej sytuacji. I to jest tyle. A to, że oni są… że są moimi przyjaciółmi takimi najgłębszej miary to ja zawsze wiedziałem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny - mówił w rozmowie z Moniką Jaruzelską w "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej".