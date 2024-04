Wiele restauracji przygotowuje specjalną ofertę uroczystych komunijnych obiadów. Dla rodziców często taka forma ugoszczenia bliskich jest wygodniejsza. Niestety koszty bywają wysokie, zwłaszcza gdy wybierze się popularny i ceniony lokal gastronomiczny.

Reklama

Jak się okazuje, najtaniej przyjęcie komunijne zorganizujemy w restauracji Kuby Wojewódzkiego. Jak wskazuje "Super Express", lokal gwiazdy TVN daje swoim klientom możliwość wyboru jednego z trzech menu. Najtańsze kosztuje 160 zł za osobę, najdroższe 200 zł. Tylko w najdroższej opcji w cenę wliczone są napoje i deser.

W przypadku Zalipianek prowadzonych przez Ewę Wachowicz, za "talerzyk" zapłacimy 220 zł. W tej cenie znajduje się przystawka, zupa, danie główne, deser, soki, a także ciepłe napoje, kawa i herbata.

Reklama

Chętni do zorganizowania przyjęcia w Starym Domu Piotra Adamczyka muszą się liczyć z wydatkiem rzędu 384 zł za osobę. U Borysa Szyca w Akademii jest jeszcze drożej — za "talerzyk" zapłacimy tu 400 zł.

Przyjęcie komunijne w restauracji Magdy Gessler ceny w porównaniu do tych z ubiegłego roku wzrosły o 120 zł i chętni będą musieli zapłacić 450 zł za osobę. Restauratorka zachwala, że zorganizowanie przyjęcia U Fukiera to nie tylko pyszne jedzenie, ale wspaniała atmosfera oraz wyjątkowa opieka zespołu.

Dziennikarze portalu o2.pl przyjrzeli się komunijnej ofercie restauracji Roberta Lewandowskiego. Do wyboru jest tam kilka wariantów menu. Fani klasycznych, polskich dań mogą zamówić m.in. kotletem schabowym z frytkami i rosół. To najtańsza propozycja, która kosztuje 125 zł. Do wyboru jest też tutaj łosoś w nori z czerwonym ryżem i puree z buraka, krem paprykowo-pomidorowy sernik z białą czekoladą lub sernik czekoladowy. Nieco droższa opcja kosztuje 155 zł za osobę i obejmuje te same zupy. W tym wariancie rodzice mogą wybrać danie z glazurowanej wołowiny lub łososia z dodatkami.