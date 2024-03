Wiele gwiazd unika pokazywania twarzy swoich dzieci w mediach społecznościowych. Albo nie pokazują wcale ich zdjęć. Robi tak np. Zofia Zborowska czy Katarzyna Warnke.

Reklama

Sylwia Bomba i przebrana za dorosłą Tosia

Nie ma z tym problemu Sylwia Bomba. W niedzielę celebrytka opublikowała filmik, na którym widzimy jej 5-letnią córkę przebraną za dorosłą kobietę. Wideo powstało w ramach współpracy reklamowej z producentem zabawek. Na nagraniu mała Tosia - ubrana w blond perukę, różowy żakiecik, korale i o wiele za duże szpilki - idzie do "salonu manicure", gdzie mama zakłada jej tipsy.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Nic nie sprawia takiej radości jak zabawa w dorosłą Mamę. Wizyta w salonie kosmetycznym dla małej damy to prawdziwa przygoda! Podczas zamiany ról (...) bawiliśmy się wyśmienicie" - napisała Sylwia Bomba pod nagraniem.

Internauci komentują filmik Sylwii Bomby

Internauci zapałali oburzeniem. "Masakra! To jest dziecko, a nie marionetka!; Ja jestem za tym, by lepiej dziecku książki kupować i uczyć języków, niż uczyć być księżniczką ze szponami i różowym plastikiem; Czy Ty naprawdę nie widzisz, jaką krzywdę temu dziecku robisz?; Strach pomyśleć, co to dziecko będzie robić, jak będzie miało 10-12 lat" - napisali w komentarzach. Byli też tacy, którzy filmik Sylwii Bomby docenili.