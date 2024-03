Cezary Pazura nieoczekiwanie w jednym z wywiadów zdradził, że przemyślał już wygląd i wystrój swojego własnego nagrobka. Nie tylko zresztą swojego.

Cezary Pazura "zaprojektował" własny nagrobek

Cezary Pazura był ostatnio gościem Krzysztofa Stanowskiego w jego programie na "Kanale Zero". 61-letni aktor, którego niezapomniane role można by wymieniać godzinami, nagle zdobył się na wyznanie o własnym grobie. Pazura już to sobie wszystko obmyślił.

"Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. [...] pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone... najlepsze fragmenty moich filmów" – opowiadał Cezary Pazura w programie Stanowskiego.

Jak będzie wyglądał grób instagramerki?

Gwiazdor filmów "Kiler", "Psy" czy "Chłopaki nie płaczą" podczas spotkania zastanawiał się także, jak będą wyglądały nagrobki tak dziś popularnych "gwiazd internetów".

"Co będzie po ludziach znanych z tych czasów? Jaki będzie, na przykład, nagrobek jakieś instagramerki? Jak teraz idziesz na Powązki, czytasz, że tutaj leży reżyser, tutaj leży aktor, tu śpiewak operowy, tutaj wynalazca, tutaj filozof. A co będą one miały napisane? Najwięcej miała lajków w lutym 2025? [...] Być może tak będzie! Nasze wnuki będą chodzić na cmentarz i mówić: Ta to miała zasięgi..." – zastanawiał się Pazura.

Pożyjemy, zobaczymy czy żartował, czy trafnie przewidział.