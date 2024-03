Zanim Karolina Pajączkowska pojawiła się na antenie TVP Info, pracowała w kanale TVN24 BiS. Od 2019 roku była twarzą takich programów Telewizji Polskiej jak "Wstaje dzień", czy "Poranek Info".

Od 2021 pracowała także w stacji TVP World. Karolina Pajączkowska nie tylko była prezenterką stacji, ale też przygotowywała reportaże na temat wojny na Ukrainie.

Karolina Pajączkowska zniknęła z TVP po zmianie dyrekcji TAI

Razem z Tomaszem Kammelem prowadziła koncert podczas festiwalu w Opolu. Z wizji zniknęła w maju 2023 roku, gdy zmieniły się władze TAI.

Po odejściu z TVP Karolina Pajączkowska skupiła się na swoim kanale na Youtubie. Trzy razy w tygodniu w "Karolina Pajączkowska Show" porusza ważne tematy związane z tym, co dzieje się w kraju i na świecie.

Karolina Pajączkowska wróci do TVP? Zamieściła taki wpis

To będzie dziennikarstwo bardzo zaangażowane, często wynikające z oddolnej inicjatywy widzów. Dla mnie najważniejsze tematy to te, o których Polacy mówią w domach. Chcę, by program miał wymiar edukacyjny i stymulował do merytorycznej dyskusji – mówiła pytana a o to, czym będzie się zajmowała w swoim programie.

Gdy w grudniu 2023 roku zmieniły się władze TVP często pojawiały się spekulacje, czy Karolina Pajączkowska powróci na wizję. Teraz zamieściła tajemniczy wpis na swoim InstaStory.

Napisała w nim, że dziesięć miesięcy temu zniknęła.

Przestałam pracować jako dziennikarka, wyłączyłam socjale, zaszyłam się w domu. Miałam dość. Dość ludzi, przemocy, hejtu i tej całej branży. Dzisiaj po raz pierwszy poczułam, że mogłabym wrócić do zawodu - napisała Pajączkowska.

W kolejnym nagraniu poinformowała, że miała okazję porozmawiać z ludźmi, którzy "mają wspaniałe podejście do zawodu i drugiego człowieka".

Jeśli tylko wszystko się uda…to niebawem się widzimy - napisała i dodała do wpisu emotikon w kształcie telewizora.