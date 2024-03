Po dłuższej przerwie "Taniec z gwiazdami" powrócił do Polsatu. Widzowie mogli zobaczyć już dwa odcinki tego tanecznego show. Na parkiecie o Kryształtową Kulę walczą m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Filip Chajzer, Anita Sokołowska, Roksana Węgiel oraz Aleksander Mackiewicz.

Ten ostatni uczestnik stał się kilka dni temu bohaterem afery związanej z show. Aktor znany z serialu "Gliniarze" tańczy w parze z Izabelą Skierską. Za występy w obydwu odcinkach otrzymał dosyć wysokie noty od jurorów. Internauci doszukali się, że Mackiewicz ukrył swoją taneczną przeszłość.

Czy Aleksander Mackiewicz jest profesjonalnym tancerzem?

Ich zdaniem może mieć doświadczenie na parkiecie i dlatego tak dobrze sobie na nim radzi. Na stronie Dancesportinfo.net (światowej bazie tancerzy tańca towarzyskiej) znaleźli jego profil.

Miał on reprezentować Niemcy i tańczyć z niejaką Sonią Rank. Pierwsze kroki w tej dziedzinie sztuki stawiał na początku lat 2000. Razem ze swoją partnerką zdobył klasę taneczną "B" w tańcach standardowych i "A" w tańcach latynoamerykańskich. Z racji tego, że na wyżej wymienionej stronie nie ma zdjęcia tancerza, nie wiadomo, czy to on.

Dowód na to według internautów, to także notka na profilu facebookowym "Fashion TV Polska". Zamieszczona tam w 2016 roku notka biograficzna głosi, że to "były tancerz tańców towarzyskich".

Aleksander Mackiewicz wydał oświadczenie

Aktor postanowił zabrać głos w sprawie.

Aleksander Mackiewicz z Niemiec to nie ja - oświadczył.

Dodał, że to dla niego ogromny komplement, że jest kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec, ale ponownie zaprzeczył tym rewelacjom.

Poprosiłem o kontakt z tym panem, bo to fajna zbieżność imienia i nazwiska. Sam zacząłem ten temat googlować, natomiast ten pan jest ode mnie starszy. Był mistrzem, kiedy ja byłem nastolatkiem za barem, jest Niemcem, no to nie ja! (...) Bardzo proszę dokładnie googlować. Ten pan jest Niemcem, seniorem i tancerzem. Informacje o nim i jego klubie są dostępne. To po prostu nie ja - napisał.

Jakie umiejętności posiada Aleksander Mackiewicz?

Na profilu agencji aktorskiej "Spinka", która reprezentuje Aleksandra Mackiewicz również pojawiała się informacja o umiejętnościach tanecznych. Były to m.in. tańce latynoamerykańskie i standardowe oraz taniec jazzowy. Teraz z niego zniknęły.

W rozmowie z Pudelkiem aktor wyjaśnił, że wpisał jego do formularza, gdy zapisywał się do agencji aktorskiej.

Tak więc umiejętności tańca, szermierki, nawet jazdy konno podawałem, bo to zawsze jakieś uatrakcyjnienie. Gdy miałem 8 lat brałem udział w mini playback show, w wieku 10 lat zapisałem się na tańce towarzyskie, w wieku 11 lat na nowoczesne, a mając 12 lat na break dance. Wszystko to odpuściłem szybko i poszedłem do kółka teatralnego. Jak tylko dostałem informację, że jest jakiś Aleksander Mackiewicz, który jest jakimś mistrzem tańca, sam się zdziwiłem - mówił.

Wierzycie mu?