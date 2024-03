Piotr Rubik i Agata Rubik 7 miesięcy temu przenieśli się do USA i zamieszkali na Florydzie. Niedawno pochwalili się w mediach społecznościowych, że udało im się kupić swoje pierwsze amerykańskie mieszkanie. Radość Rubików może nieco przyćmić komentarz Caroline Derpienski.

Piotr Rubik i Agata Rubik kupili mieszkanie w Miami

Do tej pory para wynajmowała apartament, ale kiedy pojawiła się oferta kupna, nie wahali się ani chwili.

"Po pół roku mieszkania na wyspie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to jest nasze miejsce i tu chcemy zostać. Zaczęliśmy przeglądać oferty, oglądać inne budynki i domy, ale nigdzie nie czuliśmy tej samej energii, którą czuliśmy w naszym mieszkanku z przepięknym widokiem na ocean, park, Miami i na wschody i zachody słońca. Niespodziewanie miesiąc temu dostaliśmy telefon, że właściciel zmienił zdanie i musi sprzedać »nasz« apartament jak najszybciej. Albo nam, albo z nami. W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili" – poinformowali swoich fanów na Instagramie.

Jak donosi serwis ShowNews.pl, Piotr i Agata Rubikowie mieli zapłacić za swoje wymarzone gniazdko o powierzchni 42 m kw. 1,4 mln dolarów.

Caroline Derpienski ma za nic mieszkanie Rubików?

Kwota może wydawać się kosmiczna, ale najwyraźniej niewiele znaczy dla "dolarsowej królowej". Caroline Derpienski, która również mieszka w Miami, na razie w wynajmowanym mieszkaniu, w rozmowie z ShowNews.pl skomentowała inwestycję Rubików.

"Z racji tego, że chcąc nie chcąc śledzę większość polskich portali plotkarskich i większość osób czyta takie newsy, to ok, »gratulacja« jak mówi to Joanna Krupa dla was, ale kwota 1,5 mln dolarów to jest nic w Miami. Przede wszystkim to jest mieszkanie, a nie dom. Za tę kwotę nie kupisz domu, a ja w przyszłości planuję kupić dom i to w West Palm Beach za parędziesiąt, paręset milionów" – wyznała Caroline Derpienski.