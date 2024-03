Michał Zaczyński to w świecie mody doskonale znana postać. Wykładowca i juror konkursów dla projektantów, doradca i ekspert rynku mody. Właśnie pokazał w sieci wiadomości, jakie dostał od Caroline Derpienski po tym, jak skomentował pokaz kolekcji celebrytki.

Michał Zaczyński skomentował kolekcję Caroline Derpienski

Michał Zaczyński zajmuje się także tematyką modową w takich tytułach jak "Polityka", "Vogue", "Rzeczpospolita" czy "Elle". Ostatnio skomentował pokaz kolekcji Caroline Derpienski dla serwisu "Plejada".

"Trudno stwierdzić, czy nowa kolekcja panny Caroline Derpienski została kupiona, tak jak kupiła sobie followersów i kolekcję poprzednią. Patrząc jednak na skromną ofertę krojów — jakieś dwa do trzech — oraz pewnego rodzaju chałupniczość i ogólny minimalizm wzorniczy, nie wymagający przesadnych umiejętności (to nie złośliwość, wszak nie mamy do czynienia z profesjonalistką) ani artystycznego zmysłu, gotów byłbym uwierzyć, iż autorką kolekcji rzeczywiście tym razem jest sama Caroline" — stwierdził ekspert modowy.

Caroline Derpienski straszy pozwem Michała Zaczyńskiego

Ocena najwyraźniej mocno wzburzyła "projektantkę". Zaczyński zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych post, w którym pokazał zrzut ekranu z wiadomościami, jakie wysłała do niego Derpienski. Mowa w nim o pozwie, nie brakuje epitetów.

"Media poprosiły mnie o garść refleksji nt. nowej kolekcji Caroline Derpienski (link do mego odcinka podcastu »Poparzeni modą« o celebrytach bawiących się w projektowanie oraz do tekstu w komentarzu; na zdjęciu dzisiejsze wiadomości, jakie od niej dostałem, choć moja wypowiedź zawierała przecież ciepło i wyrozumiałość)" — napisał stylista na Facebooku.

Na załączonej grafice zaprezentował obraźliwe wiadomości, które otrzymał po swojej wypowiedzi.

"Kim ty wiesnia*** jesteś aby oceniać moją osobę. Co ty osiągnąłeś w życiu. Zazdrosny WIESN**** Tfu. ZA TO CIĘ POZYWAM" (pisownia cytatów oryginalna – przyp. red.).