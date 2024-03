Marcin Prokop był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski". Prowadzący zapytali go m.in. o "antykarierę Filipa Chajzera". Prezentera obecnie można oglądać w show "Taniec z gwiazdami". Co o byłym koledze ze stacji powiedział Marcin Prokop? Padły słowa o tym, że "spotkało go wiele nieszczęść".

O Filipie Chajzerze od pewnego czasu jest dosyć głośno. W sierpniu 2023 roku prezenter stracił pracę w "Dzień dobry TVN". Zawirowania w życiu Filipa Chajzera. Dlaczego stracił pracę? Powodem było złamanie zakazu konkurencji. Prezenter przeprowadził sondę uliczną i poprowadził audycję w Radiu ZET. Żeby uniknąć konsekwencji trafił na dywanik i zdecydował się rozwiązać umowę, by "oszczędzić stresu oraz stacji". Wspierała go w "Tańcu z gwiazdami". Czy Filip Chajzer i Małgorzata Walczak znowu są razem? Zobacz również Reklama Mimo, że próbował swoich sił w biznesie gastronomicznym, nie udało mu się otworzyć na razie swoje śniadaniowni. Przyjął za to propozycję od Polsatu i od 3 marca możemy go oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Już niebawem poprowadzi wraz ze swoim ojcem Zygmuntem Chajzerem reaktywację programu "Idź na całość". Reklama Kogo Marcin Prokop uważa za osobowość telewizyjną? O karierę Filipa został zapytany w podcaście WojewódzkiKędzierski" Marcin Prokop. Zanim jednak wypowiedział się na temat kolegi z branży, został zapytany, kto jest dla niego osobowością telewizyjną. Trwa ładowanie wpisu Prowadzący "Dzień dobry TVN" a od niedawna juror "Mam Talent!" wymienił kilka nazwisk. Wśród nich znalazła się m.in. jego koleżanka z pracy, czyli Dorota Wellman, a także Jarosław Kuźniar, który zdaniem Prokopa trochę za wcześnie został wygaszony". Wspomniał również o Ewie Drzyzdze i Martynie Wojciechowskiej. Marcin Prokop o "antykarierze Filipa Chajzera". Co powiedział? Dopytywany przez Wojewódzkiego o "antykarierę Filipa Chajzera" powiedział, że nie chce być jego adwokatem. Jak stwierdził sam Wojewódzki "każdy kolejny krok Filipa jest trudny do wytłumaczenia, absurdalny, nielogiczny i chaotyczny". Na to stwierdzenie Chajzer odpowiedział, że "na wielu polach jest on człowiekiem trochę pogubionym". Jak ktoś ma świadomość jego życiorysu i wie, co wydarzyło się w jego życiu, jakie spotkały go nieszczęścia, chyba nie powinien być zdziwiony, że po czymś takim człowiek dość długo się podnosi- powiedział Prokop. Życzę mu jak najlepiej i myślę, że ta próba odnalezienia się w Polsacie, w programie, który - zdaje się - ma mieć teraz ze swoim tatą, to będzie jego miejsce. To człowiek, który powinien robić w rozrywce - dodał Prokop. Powiązane Michał Szpak bez spodni promuje nowy program. Dziś startuje "Czas na show. Drag me out" [FOTO]

