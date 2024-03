Marcin Prokop od 17 lat pracuje w TVN. Wraz z Dorotą Wellman prowadzi program "Dzień dobry TVN". Od niedawna jest także jurorem show "Mam Talent!". W rozmowie z Dziennik.pl zdradził, co zrobiłby, gdyby otrzymał propozycję powrotu do TVP. Co odpowiedział?