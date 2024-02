Życie miłosne Doroty Szelągowskiej bywało burzliwe. Gdy miała niespełna 20 lat, wzięła pierwszy ślub z aktorem Pawłem Hartliebem; urodził im się syn, Antoni. Ten związek zakończył się jednak krótko po narodzinach chłopca, a Dorota Szelągowska zaczęła sobie układać życie u boku muzyka Adama Sztaby.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dorota Szelągowska o Adamie Sztabie

Szelągowska i Sztaba byli razem 12 lat, wychowując wspólnie syna z pierwszego małżeństwa Doroty Szelągowskiej. Antoni przyjął nawet nazwisko ojczyma. Relacja rozpadła się krótko po ślubie, który para wzięła w 2013 roku. -Prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie wzięliśmy ślub. Wszyscy nam mówili: jedenaście lat bycia razem, a wy bierzecie ślub - powiedziała dziennikarka w jednym z wywiadów.

Reklama

W 2017 roku gwiazda wyszła za Michała Wawro, z którym ma córkę Wandę. Rozstali się po dwóch latach, a w 2021 roku byli już po rozwodzie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dorota Szelągowska w rozmowie z Pudelek.pl zdradziła, że nie ma prawie wcale kontaktu z Adamem Sztabą. Jeszcze jakiś czas temu łączył ich syn, Antoni. "Antek jest dorosły, więc ma relacje z nami. Nie ma jakichś kwestii, żebyśmy musieli się zdzwaniać, choć raz na jakiś czas mamy kontakt. Np. jak on (dop. red. Antoni) ma ważną premierę albo coś podobnego. To jest tak, że on jest dorosłym człowiekiem, więc jako rodzice już wykonaliśmy swoją robotę. On idzie w świat" - zdradziła Pudelkowi Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska w nowej roli

Już w najbliższą niedzielę, 3 marca na antenie TVN-u zadebiutuje program „MasterChef Nastolatki”. To kolejny format - tuż po „MasterChef” oraz „MasterChef Junior” - w którym uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności kulinarne pod presją czasu. Tym razem do walki staną nastolatki w wieku od 13 do 17 lat. Pretendentów do tytułu MasterChefa w tej grupie wiekowej oceniać będą: znany już wszystkim Michel Moran, Tomasz Jakubiak oraz Dorota Szelągowska, która debiutuje w tej roli.