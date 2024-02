Michał Matczak znany szerzej jako raper Mata jest jednym z najpopularniejszych wykonawców młodego pokolenia. Na swoim koncie ma trzy albumy studyjne.

Poza swoją muzyką Mata słynie także z kontrowersyjnych wypowiedzi. Stwierdził m.in., że chce zostać prezydentem, często wypowiada się na temat depenalizacji marihuany. Teraz wziął udział w programie "Autentyczni". Podczas rozmowy z uczestnikami programu, którym są osoby ze spektrum autyzmu, wyznał, że również jest jedną z nich.

Mata o diagnozie autyzmu: Dużo rzeczy zaczęło mieć sens

Okazuje się, że do specjalisty poszedł całkiem niedawno. Chciał sprawdzić, czy ma ADHD, tymczasem diagnoza wykazała zupełnie coś innego.

Od wielu lat ludzie mi mówili właśnie takie rzeczy, że jestem autystyczny czy akustyczny - były takie komentarze. Pewnego dnia postanowiłem to sprawdzić i poszedłem właśnie na taką diagnozę - chciałem sprawdzić, czy mam ADHD. Dowiedziałem się, że psychiatra nie jest mi w stanie stwierdzić ADHD, bo paliłem marihuanę w tamtym czasie. Żeby to prawidłowo sprawdzić, trzeba by było przestać całkowicie, bo objawy odstawienia marihuany są podobne do ADHD. Ale za to powiedział mi ten pan, że jest mi w stanie z miejsca coś innego stwierdzić i powiedział, że jestem w spektrum autyzmu, co było dla mnie - nie powiedziałbym zaskakujące - ale pozytywne, bo dużo rzeczy zaczęło mieć sens- mówił.

Czy Mata ma nadwrażliwość sensoryczną?

W programie został zapytany, czy zmaga się z nadwrażliwościami sensorycznymi.

Mocnych raczej nie mam. Nie lubię bardzo ciszy - takiej całkowitej. Może to jest jakaś niedowrażliwość - stwierdził.

Co Mata powiedziałby młodszej wersji siebie?

Powiedziałbym - zdiagnozuj się na spektrum wcześniej, to będziesz wcześniej wiedział, że to jest okej być takim, jakim jesteś i nie będziesz mieć takich stresujących sytuacji, że nie wiesz, dlaczego się czujesz tak, a nie inaczej - odpowiedział.