Charlotte jest pierwszą brytyjską księżniczką w historii, która w linii sukcesji do tronu nie została wyprzedzona przez młodszego brata. Co będzie z jej tytułem po koronacji ojca?

Jaki tytuł otrzyma księżniczka Charlotte po koronacji ojca?

Sprawa jest w miarę prosta, jeżeli chodzi o najstarszego syna para, George'a, który po koronacji księcia Williama na króla Wielkiej Brytanii otrzyma tytuł księcia Walii. Sprawa nieco bardziej się komplikuje w przypadku jego młodszego rodzeństwa. Książę Louis, po śmierci obecnego nosiciela tytułu, księcia Andrzeja, najprawdopodobniej zostanie księciem Yorku.

Co do księżniczki Charlotte spekuluje się, że może otrzymać tytuł księżniczki królewskiej, tzw. princess royal. Jest to o tyle mało prawdopodobne, że obecnie księżniczką królewską jest córka Elżbiety, księżniczka Anna. Podobnie jak w przypadku brata, Charlotte mogłaby go otrzymać dopiero po śmierci Anny.

Reklama

Była korespondentka królewska stacji BBC Jennie Bond w rozmowie z "Ok!" przyznała, że przypadku Charlotte jest niejedna możliwość.

"Może czuć, że chce pozostać tylko księżniczką Charlotte. Wiliam i Kate dość często informują publicznie, aby zwracać się do nich po imieniu. Może córka pójdzie w ich ślady? Być może Charlotte nie będzie nawet używać tytułu księżniczki, gdy dorośnie" — wytłumaczyła ekspertka.