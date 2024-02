Krzysztof Stanowski gościł w swoim nowym Kanale Zero Samuela Pereirę. Podczas rozmowy padły słowa o przeszłości Stanowskiego w Telewizji Polskiej.

Krzysztof Stanowski miał problemy przez pracę w TVP Sport?

Stanowski w rozmowie zasugerował, że telewizja polska za rządów PiS raczej nie przypominała ideału medium publicznego. Dziennikarz przyznał także, że sam spotkał się z krytyką z tego powodu, że w przeszłości był związany z TVP Sport.

"Ja miałem program w TVP Sport. Ciągle czytałem komentarze, że powinienem się tego wstydzić, że mam tam program" – wyznał Stanowski.

Zdaniem prowadzącego, miało to związek z treściami, które pojawiały się w innych programach TVP, i postawą pracowników stacji.

"Ciągle obrywałem rykoszetem za rzeczy, które wy robiliście na głównych antenach. I to nie były rzeczy, które miały cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem" – powiedział Stanowski.

Samuel Pereira ironicznie "przeprosił" Stanowskiego

Jego rozmówca podszedł do tych wspomnień z wyraźnym dystansem. Samuel Pereira przeprosił Stanowskiego, od razu dodając, że "ironizuje".

"To przepraszamy pana Krzysztofa Stanowskiego, że dostawał krytyczne komentarze. Ironizuję, ale co mam powiedzieć. Zawsze tak było, że kibice jednej strony, atakują drugą. Teraz są ludzie, którzy nie zgadzają się z tym, co proponuje TVP Info. Mamy teraz płakać, przy całym szacunku, że dziennikarze TVP Sport czytali nieprzyjemne komentarze? Ktoś ciebie oceniał przez TVP Info, to chyba to jest jego problem, a nie twój" – stwierdził Pereira.