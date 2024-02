Jarosław Kret i Agata Młynarska tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Byli razem przez trzy lata. W rozmowie z magazynem "Viva!" pogodynek opowiedział o kulisach rozstania i pretensjach, które miał do Młynarskiej. Problemem okazała się praca, którą partnerka przynosiła do domu, i synowie.

Jarosław Kret o zaangażowaniu Agaty Młynarskiej w pracę

"Wszedłem w życie Agaty, w którym już istniały pewne zasadnicze elementy. Jednym jest praca, praca, praca. Ja to akceptowałem. Kto ją tak naprawdę wspierał, kiedy odchodziła z Dwójki do Polsatu? Próbowałem ją zrozumieć nawet wtedy, gdy codziennie przynosiła pracę do domu. Tylko że w pewnym momencie, gdy telefon dzwonił bez przerwy, zaczęło mi to przeszkadzać" - powiedział Kret przed laty w wywiadzie udzielonym magazynowi "Viva!".

Agata Młynarska i jej dzieci

Punktem zapalnym była też sprawa dzieci Agaty Młynarskiej. Dziennikarka ma dwóch dorosłych już synów, którym "poświęcała tak wiele czasu i uwagi, jakby byli zupełnie mali".

"A ja nie chciałem być dla niej ułamkiem. Chciałem mieć swoje miejsce. Pewne sytuacje były dla mnie nie do zniesienia" - stwierdził Jarosław Kret.

Jarosław Kret o pakowaniu walizek

Pogodynek tłumaczył, że "nie chce stawać w szranki z synami Agaty i wciskać się w wolne miejsce raz tu, raz tam". "Muszę mieć coś stałego. Tylko dla mnie" — podkreślał.

Pytany, czy ma coś sobie do zarzucenia, przyznał, że "nie jest łatwym człowiekiem i ma też swoje przywary i priorytety". Próbował jednak rozmawiać z partnerką raz, drugi, trzeci, ale nie przynosiło to efektu. W końcu się spakował i wyniósł do swojej kawalerki.

"Agata musi sobie i całemu światu ciągle coś udowadniać. Wyniosła to z dzieciństwa. A przecież wiadomo od dawna, jakim jest wartościowym człowiekiem. Nie musi tego ciągle obwieszczać. Pokazywać. To jej piętno" - powiedział Jarosław Kret.

Życie uczuciowe Jarosława Kreta

Jarosław Kret był już żonaty. W latach 1993-1996 jego żoną była dziennikarka, Edyta Mikołajczyk. Później spotykał się m.in. z Agatą Młynarską, producentką Małgorzatą Kosturkiewicz, z którą ma syna Franka oraz z Beatą Tadlą, z którą tworzył parę przez 5 lat.