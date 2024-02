Na początku Krzysztof Stanowski podkreślił, że pojawienie się Samuela Pereiry w studiu wywołała ogromne oburzenie wśród widzów Kanału Zero, ponieważ były szef TVP Info budzi mnóstwo negatywnych emocji. Zapytał następnie, czy Samuel Pereira odczuwa to, że ludzie go nienawidzą. W czacie pod filmem roiło się od negatywnych komentarzy na temat gościa programu.

O nienawiści i wproszeniu się Samuela Pereiry na wywiad

Dlaczego mnie zaprosiłeś w takim razie? - dopytywał Samuel Pereira. Wtedy Krzysztof Stanowski ujawnił, że jego gość sam prosił o to, by wystąpić w Kanale Zero. -Wysłałeś mi SMS-a, że chcesz coś wytłumaczyć i byś przyszedł - wypalił dziennikarz na wizji.

— To jest to, co się dzieje w Warszawie. Odczuwam to, bo te reakcje pozytywne i negatywne są pół na pół. Są osoby, które mnie obczajają w restauracji, rzucają coś i odchodzą [...] Czy problemem nienawiści jest obiekt nienawiści, czy ktoś, co ma nienawiść w sobie? — pytał retorycznie Pereira.

Stanowski zauważył, że Samuel Pereira jest jedną z osób, które zniszczyły media publiczne w Polsce. Były pracownik TVP nie posypywał głowy popiołem. Odparł w pewnym momencie jedynie: Nie chcę o tym mówić [...]. Mogliśmy pewne rzeczy zrobić inaczej.

Jako przykłady wypełniania misji przez TVP Samuel Pereira podawał np. program "Jak oni kłamią", wprost wymierzony w TVN. - Ja krytyki się nie boję, ale chciałem zachować jakąś równowagę - mówił Pereira.

Kim jest Samuel Pereira?

Samuel Pereira w 2017 r. został redaktorem naczelnym portalu internetowego tvp.info, a w 2023 r. objął stanowisko wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i szefa TVP Info. Według przeciwników partii Kaczyńskiego Pereira był jedną z najważniejszych postaci PiS-owskiej propagandy uprawianej przez media publiczne za rządów tej partii. Oponenci Zjednoczonej Prawicy oskarżali go o wysługiwanie się władzy i realizowanie zleceń politycznych.