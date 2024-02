Kilka miesięcy temu w mediach zrobiło się głośno o rozstaniu Katarzyny Bosackiej z Marcinem Bosackim. Gwiazda programów o zdrowym odżywianiu przez blisko 30 lat była w związku małżeńskim z byłym ambasadorem RP Marcinem Bosackim. Razem doczekali się czwórki dzieci. Zdziwienie było ogromne, bo nic nie zapowiadało małżeńskiej burzy.

Traumatyczne przeżycia Katarzyny Bosackiej

Sensacyjna wiadomość o tym, że polityk i były ambasador z dnia na dzień oznajmił matce swoich dzieci, że wyprowadza się do młodszej partnerki rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy. Katarzyna Bosacka bardzo oszczędnie komentowała jednak to, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Z czasem coraz chętniej wypowiadała się na temat rozstania z mężem.

Dziennikarka nie kryje, że rozstanie z mężem było dla niej traumatycznym przeżyciem. By dać sobie z tym radę, zwróciła się o pomoc do specjalistów. Rzuciła się też w wir pracy. Niedawno opowiadała, że nie narzeka na brak powodzenia ze strony płci przeciwnej. Ekspertka od zdrowego żywienia rzuciła się też w wir pracy. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, nagrywa nowe materiały, a także pracuje nad książką.

Rozwód Katarzyny Bosackiej już w marcu

Jak donoszą media, Katarzyna Bosacka dogadała się już z mężem w kilku ważnych kwestiach. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja "Super Expressu", byli małżonkowie sprawy związane z podziałem majątku mieli ustalić jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową. Jak podaje tabloid, ta ma odbyć się już 18 marca.

"Podzielili majątek i liczą, że wszystko zakończy się na pierwszej rozprawie. Oboje nie chcą zbędnego zamieszania wokół rozstania dla dobra dzieci i własnego" — przekazał informator "Super Expressu".