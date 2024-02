Walentynki 2024. Które polskie gwiazdy były często zakochane? Miłość goni miłość [FOTO]

4 Julia Wieniawa ma za sobą kilka związków. Często wybierała mężczyzn dojrzalszych niż ona. Aktorka sama przyznawała, że woli takich partnerów, bo może się od nich wiele nauczyć. Była związana z Antkiem Królikowskim od 2016 do 2017 r. Kolejny był Aleksander Milwiw-Baron, z którym relacja rozpoczęła się w 2019 roku. Była to relacja bardzo gorąca, medialna, ale również krótka, bo trwająca raptem pięć miesięcy. W 2020 roku Julia Wieniawa widywana była z Maciejem Musiałem. W tym samym roku Julia związała się z Nikodem Rozbickim. Po niemal dwóch latach para poinformowała o swoim rozstaniu, ale nie był to jeszcze koniec. W marcu 2023 roku do siebie wrócili.