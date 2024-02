Roksana Węgiel od początku wzbudzała ogromne emocje swoim związkiem. Przede wszystkim dlatego, że związała się ze starszym o 8 lat mężczyzną. Wielu nie dawało szans temu związkowi, ale miłość najwyraźniej tu rozkwita. Są już bowiem plany ślubne.

Roksana Węgiel wybrała suknię ślubną

Młoda gwiazdka muzyki zdradziła w rozmowie z Plejadą, że stanie na ślubnym kobiercu jeszcze w tym roku.

"Ten rok będzie bardzo przełomowy. Wiem, że szykuje się bardzo dużo i w życiu prywatnym, i zawodowym. [...] Na razie do dnia ślubu staramy się zatrzymać (datę — przyp. red.) po prostu dla siebie i celebrować to razem ze swoimi bliskimi" — powiedziała 19-letnia wokalistka, dodając, że "suknia ślubna jeszcze się szyje".

"Zdradzę, że będzie biała" — powiedziała Roxie.

Możemy się domyślać, że w tej białej sukni Roksana wystąpi w kościele. Już wcześniej to zapowiedziała w jednym z wywiadów.

"Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu, bo dla mnie to jest bez sensu... Kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć to »przysięgam«" — wyznała Roksana.