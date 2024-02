Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot niedawno przyciągnęli uwagę internautów publikując wspólne zdjęcie. Aktorzy nie komentowali ani nie wyjaśniali. Do tej pory wiadomo było, że pracują razem nad spektaklem "Optymiści", który wystawią w kwietniu w Scenie Relax w Warszawie. Teraz rozwiali wszelkie wątpliwości i potwierdzili, że są razem również w życiu prywatnym.

Czeczot i Gorczyca: Nie ukrywaliśmy naszej relacji

- Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu - powiedzieli serwisowi Plejada.pl.

- Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne. Ale skoro pytacie, to z radością odpowiadamy - opowiadali aktorzy.

Krzysztof Czeczot jest aktorem i dramaturgiem. Popularność przyniosła mu rola Macieja Szymczyka (przyjaciel Uli Cieplak) w serialu "BrzydUla". Zagrał też m.in. rolę Zenka Martyniuka w fabularnym filmie biograficznym "Zenek". Wymyślił projekt "Biblia Audio" (audiobook z treścią Starego i Nowego Testamentu). Prywatnie był mężem scenarzystki Jadwigi Juczkowicz, z którą w 2019 r. powitał na świecie córkę Polę.

Karolina Gorczyca jest aktorką, której popularność przyniosła rola Julii Wejcher w filmie "Miłość na wybiegu" z 2009 r. oraz Doroty Popławskiej w serialu "Czas honoru". W 2013 r. została polskim głosem Lary Croft, głównej bohaterki gier z serii "Tomb Raider". W 2016 r. wystąpiła w szóstej polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Ma córkę Marię (z aktorem Wojciechem Zielińskim) i syna Henryka (z Krzysztofem Kosteckim).