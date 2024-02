Lil Masti jakiś czas temu urodziła zdrową córeczkę. Influencerka od tego czasu diametralnie zmieniła swój content oraz wizerunek, który prezentuje w sieci. Teraz nie zobaczymy jej polecającej gadżety erotyczne. Internetowa gwiazdka przerzuciła się na prezentowanie przepisów na zdrowe obiady czy ciasta. Trzeba przyznać, że jej filmiki są teraz znacznie bardziej "family friendly".

Lil Masti odpowiada na komentarze fanów

Lil Masti w trakcie ciąży przybrała nieco na wadze. Jej sylwetka się zmieniła, co nie jest niczym dziwnym. Niedawno Lil Masti wrzuciła na InstaStory relację, która wzbudziła ogromne emocje. Internauci wyznali, że zauważyli, iż według nich influencerka sporo schudła po ciąży. Bogusz w odpowiedzi nie kryła zaskoczenia ich słowami.

"Nie schudłam nic. Po prostu umiem ustawić się do zdjęć, w końcu 10 lat jestem już w internecie i robię już to automatycznie. Na tym zdjęciu widać, że brzuszek jest" - powiedziała Aniela Bogusz.

Aniela Bogusz mówi wprost, ile przytyła

Lil Masti nie ma problemu z tym, aby mówić wprost, jak zmieniła się jej waga. Influencerka wyznała, że w czasie ciąży przybrała na wadzie około 16 kilogramów. Dodała, że waga nie jest dla niej teraz zbyt istotna, ponieważ nie szykuje się na żadne zawody.

W długim wpisie na InstaStories celebrytka wyznała również, że proces chudnięcia jest bardzo długi. Na koniec wyznała, że podoba się sobie, a to jest przecież najważniejsze.

"Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg. I mam to gdzieś. Nie szykuje się na miss świata ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, że chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć, zajmuje to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. A i tak uważam, że zajebiście i kobieco wyglądam" - mówiła na InstaStories.