Kate Middleton jest pupilką mieszkańców Wielkiej Brytanii. Chwalą ją za klasę, elegancję i zaangażowanie w działalność charytatywną. Księżna uchodzi też za wzorową mamę trójki swoich dzieci. Co wiemy o przeszłości księżnej Kate i jej edukacji?

Od zawsze chciała być księżniczką?

Kate Middleton podobno już w dzieciństwie marzyła o tym, by w przyszłości zostać księżniczką. Na początku wydawało się jednak, że są to marzenia niemożliwe do spełnienia. Urodziła się bowiem w Reading, jako najstarsza z trojga dzieci Carole i Micheala Middletonów, pracowników linii lotniczych British Airways. Biznes państwa Middleton, czyli firma Party Pieces z gadżetami na przyjęcia i imprezy tematyczne, rewelacyjnie się rozwinął. Stali się milionerami i mogli zapewnić dzieciom świetne wykształcenie. Weszli też do brytyjskiej elity.

Kate chodziła do elitarnych szkół – St. Andrew's Prep School, Downe House oraz Marlborough College. Od 2001 roku studiowała na prestiżowym University of St Andrews w szkockim Fife, gdzie zdobyła stopień magistra na kierunku historia sztuki.

Księcia Williama Kate poznała, gdy miała 10 lat. Według królewskiej biografki Kate Nicholls, Kate po raz pierwszy zobaczyła Williama, gdy jego szkoła grała przeciwko jej placówce w meczu hokejowym.

W 2001 r. ścieżki Kate Middleton i księcia Williama ponownie się skrzyżowały. Para oficjalnie spotkała się za murami Uniwersytetu St. Andrews, na którym studiowali historię sztuki.

Kate Middelton na pokładzie i z aparatem w dłoni

Przed studiami pracowała jako pracownik pokładowy w Ocean Village Marina w Southampton. W czasie studiów Kate Middleton współpracowała z marką odzieżową Jigsaw - była specjalistką od kupowania powierzchni reklamowych w mediach. Po studiach zrezygnowała z tej pracy i zajęła się swoją wielką pasją, czyli fotografią. Nadal chętnie robi zdjęcia i portretuje swoje dzieci.

Kate Middleton, zanim poślubiła księcia Williama, pomagała rodzicom w prowadzeniu firmy. Robiła m.in. zdjęcia na stronę internetową. Mówi się też, że razem z bratem, Jamesem, chciała założyć cukiernię.

Kim z zawodu jest księżna Kate?

Teraz księżna Walii jest patronką wielu organizacji charytatywnych i oficjalną przedstawicielką brytyjskiej monarchii. Jaki ma oficjalnie zawód? Jak podaje "The Mirror", gdy urodziła pierwszego syna, George'a, w rubryce "zawód matki" wpisano: "księżniczka Wielkiej Brytanii". Następnie jej tytuł został zmieniony na "księżna Cambridge" i "księżna Walii".