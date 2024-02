Zasad jest mnóstwo. Przykładowo na oficjalnych uroczystościach kobiety z monarszej familii muszą nosić kapelusze, a po 18 głowy mężatek powinna zdobić tiara. Płaszcza podczas ceremonii zdejmować nie wolno. Niedopuszczalne też są duże dekolty czy świecenie gołą łydką. Rajstopy arystokratki noszą także w upały. Damska, monarsza ręka powinna być uzbrojona w rękawiczki i torebkę. Panowie mają łatwiej, bo najczęściej wkładają na oficjalne uroczystości mundury.

Najwięcej mówiło się o modowej niesubordynacji i łamaniu dworskich zasad w przypadku księżnej Diany, czyli pierwszej żony obecnego króla Karola III. Diana, modowa rebeliantka, stała się przy tym ikoną stylu. Mówi się, że księżna Kate i Meghan Markle kopiują jej kreacje.

Księżna Diana - od zachwytów po krytykę

Zacznijmy od sukni ślubnej Diany. Była zawrotnie droga, biała, obfita. Diana wyglądała jak beza. Wtedy się tą suknią zachwycano, dzisiaj uchodzi za synonim kiczu.

W 1985 roku, kiedy królowa pożyczyła księżnej Dianie diamentowo-szmaragdowy naszyjnik Garrard, ona zamieniła go w… opaskę na głowę. Nowatorskie podejście do rodzinnych klejnotów nie przeszło bez echa. Zdjęcie Diany w tej stylizacji obiegło cały świat.

Księżna Diana zwróciła też na siebie uwagę, gdy założyła dżinsy, buty kowbojskie, bluzę i blezer do klubu polo Guards w 1988 roku. Stwierdzono, że księżnej coś takiego nie przystoi.

W 1994 roku księżna Diana odpaliła prawdziwą bombę. Ona i książę Karol byli już w separacji. Diana wzięła wtedy udział w gali w Serpentine Gallery w Londynie. Tego samego dnia Karol opowiedział publicznie o swoim romansie z Kamilą. Diana założyła wtedy kreację, nazwaną później "sukienką zemsty" - była to mała czarna z głębokim, hiszpańskim dekoltem.

Kate, Meghan, Harry i inni

Viralowe stały się stylizacje kuzynek księcia Williama, czyli Eugenie i Beatrice, które zaprezentowały na ślubie Williama i Kate w 2011 r. Ich stroje z monstrualnymi kapeluszami stały się wtedy inspiracją do halloweenowych przebrań.

Meghan Markle ma na swoim koncie mnóstwo przypadków złamania ubraniowej, królewskiej dyscypliny. Występowała w zbyt krótkich sukienkach – np. czarna, smokingowa kreacja z 2018 r. sięgała jej przed kolano.

W tym samym, 2018 r. Meghan wystąpiła z pomalowanymi na czarno paznokciami u rąk, a członkinie królewskiej rodziny mogą mieć tylko naturalny, jasny manicure.Zdarzało się też występować Meghan Markle na oficjalnych wyjściach bez rajstop.

Książę Harry przyciągnął z kolei uwagę, gdy na weselu swojego przyjaciela pojawił się w dziurawych butach.

Księżna Kate bardzo się stara, by na oficjalnych uroczystościach występować w strojach, które nie łamią zasad protokołu. Zdarza jej się jednak, że np. wiatr podwieje jej sukienkę i pokaże zbyt dużo. Stało się tak w 2016 r. gdy książę i księżna Walii odwiedzali Indie. Porównywano tę scenę do tej ze "Słomianego wdowca" z Marylin Monroe, gdy podmuch wiatru z metra podniósł białą sukienkę aktorki do góry.