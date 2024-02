Waldemar i Dorota w programie "Rolnik szuka żony" dostarczyli widzom niemałych emocji. Waldemar Gilas najpierw wybrał Ewę, w którą był zapatrzony od początku, potem z nią zerwał i związał się z Dorotą, którą wcześniej odrzucił. Pozostali w związku, a teraz zamierzają w nim wprowadzić spore zmiany.

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota już to zaplanowali

Fani pary nieraz już dopytywali uczestników show o plany ślubne. "Ja już kościelnego ślubu nie mogę wziąć, jeśli już to cywilny" – tłumaczył już jakiś czas temu Waldemar podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

"Przepytywana" była też Dorota. Kiedy ostatnio zorganizowała na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A ktoś z internautów zapytał wprost: "Myślicie o ślubie?". "Przyjdzie na to czas" – odpowiedziała wówczas tajemniczo Dorota.

Przy okazji tamtej sesji pytań i odpowiedzi wyszło też na jaw, że zakochani nie mieszkają ze sobą.

"Nie przeprowadzałam się do Waldiego, ponieważ mam u siebie dużo spraw osobistych, rodzinnych jeszcze do załatwienia, bym mogła się przeprowadzić do Waldiego" — tłumaczyła Dorota.

Teraz ma się to zmienić. Jak donosi Fakt.pl, rolnik zdradził życiowe plany pary podczas transmisji na żywo na swoim zamkniętym profilu na Instagramie. Zakochani w końcu zamieszkają razem. Padła nawet przybliżona data.

"Nie mieszkamy jeszcze razem z Dorotką, ale mamy w planach. To jest priorytet. Wstępnie ustaliliśmy sobie taki termin: koniec roku szkolnego, bo jej syn chodzi do szkoły w Szczecinie" – zapowiedział Waldemar.