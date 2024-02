Choć od finału 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy, wciąż spore emocje wzbudza zachowanie jednego z uczestników wobec kandydatki, którą wybrał. Chodzi o Darka i Nicolę. Kobieta zostałą przez niego upokorzona na wizji.

Darek zerwał z nią za pomocą wiadomości SMS, a przed kamerami wytknął jej nieco absurdalny błąd.

Co Darek z "Rolnik szuka żony" zarzucał Nicoli?

Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko jak dla mnie. Przykładowo nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, to dla mnie jest nieakceptowalne - mówił.

Nicole słysząc to, co powiedział popłakała się i nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Dziś po trudnych emocjach nie ma już śladu. Na swoim Instagramie wypowiedziała się na temat swojej trudnej przeszłości i walki z depresją. Obserwatorzy zapytali ją także o Darka.

Masz żal do Darka, że tak Ciebie potraktował? - zapytał jeden z internautów.

Czy Nicole z "Rolnik szuka żony" wybaczyła Darkowi?

Odpowiadając Nicole opublikowała fragment programu "Straight talk", w którym prowadzący Broderick Stephen Harvey Sr. rozprawiał na temat wybaczania.

Wraz z wybaczeniem odeszły wszystkie złe emocje - napisał Nicole.

Wynika, więc z tego, że Nicole już dawno pozbyła się złych emocji wobec Darka.

Życzę mu, aby był szczęśliwy- dodała.