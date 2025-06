Ewa Minge należy to jedna z najbardziej znanych polskich projektantek. Jej kreacje nosiło i nosi wiele znanych Polek. Ubierała m.in. Jolantę Kwaśniewską, byłą pierwszą damę. To właśnie Ewa Minge odpowiadała za wiele jej stylizacji w czasie, gdy Kwaśniewska mieszkała w Pałacu Prezydenckim. Projektantka zaprojektowała też suknię dla Aleksandry Kwaśniewskiej na prestiżowy Bal Debiutantek w Paryżu w 2001 r.

Minge o Nawrockiej: mocno stanęła przy mężu

Ewa Minge w rozmowie z Plejadą mówi wprost, co sądzi o Marcie Nawrockiej, która niebawem zostanie pierwszą damą. Szanuję wybór Polaków, nawet jeżeli o wyborze większościowym zadecydował jeden procent. Uważam, że powinniśmy zrozumieć, że mamy w tej chwili prezydenta, mamy pierwszą damę i to, czego ja sobie bym życzyła, a wydaje mi się, że jest na to duża szansa, bo to nie jest kobieta, która zasypuje gruszki w popiele, to jest kobieta, która mocno stanęła przy swoim mężu, żeby to była taka pierwsza dama na miarę - powiedziała Ewa Minge.

"Polityka nie jest łatwa, nie jest kobieca"

Zawsze się będę odwoływała, nie krzywdząc absolutnie nikogo, do Jolanty Kwaśniewskiej, ponieważ miałam przyjemność przez osiem lat dbać o jej wizerunek, o jej garderobę, o czym mile wspomina w swojej autobiografii. Wczoraj się widziałyśmy na wręczeniu Złotego Wawrzynu - mówiła Ewa Minge. Pani prezydentowa, która mogła bardzo dużo zrobić i którą również poznałam osobiście i miałam przyjemność rozpocząć z nią współpracę, która nie była kontynuowana, była Maria Kaczyńska, która też była kobietą niezwykłą kobietą z ogromnymi osiągnięciami. Pal sześć, co tam już będzie ten nasz prezydent robił, bo za tym stoją jakby duże ugrupowania polityczne - polityka nie jest łatwa, nie jest kobieca. Natomiast pierwsza dama ma bardzo dużo do zrobienia i może być dla nas kobiet pewnego rodzaju przewodnikiem, przykładem. (...) - mówiła projektantka.

"Żeby pierwsza dama nie milczała"

Ewa Minge oceniła, że Marta Nawrocka bardzo dobrze wyglądała podczas kampanii wyborczej. Trzymam kciuki za pierwszą damę, tak jak będę trzymała za każdą kolejną i marzę, żeby mnie, jako kobiety nie rozczarowała, żeby nie milczała - podkreśliła projektantka.