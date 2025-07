Artysta przyjechał do Krakowa w ramach trasy koncertowej "Roll with the Punches Tour". W czwartek wieczorem wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Wcześniej, na bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem, muzyk odsłonił swoją gwiazdę.

Wzruszony i zaszczycony

Artysta rozdawał zgromadzonym autografy, a na koniec na scenie udzielił krótkiego wywiadu. Pytany o emocje po odsłonięciu gwiazdy mówił, że jest to "naprawdę miłe i jest wdzięczny". "Mam nadzieję, że muzyka przypadnie wam do gustu. Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony, że chcecie, aby Kanadyjczyk był tego częścią" - zaznaczył Bryan Adams w Krakowie.

Dorobek Bryana Adamsa

Bryan Adams ma w swoim dorobku 17 albumów studyjnych, w tym cztery z 2022 roku: "So Happy It Hurts", "Pretty Woman - The Musical" oraz płyty z nowymi nagraniami najpopularniejszych hitów: "Classic Pt. 1" i "Classic Pt. 2". Jego twórczość przyniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, w tym trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy. Do największych przebojów należą m.in. "Summer of '69”, "Heaven", i "(Everything I Do) I Do It for You".

Krakowska aleja gwiazd

Krakowska Aleja Gwiazd jest od 2008 roku tworzona przez Miasto Kraków i Radio RMF FM, aby honorować największe postaci światowej i polskiej sceny muzycznej oraz filmowej. Nazwisko Bryana Adamsa dołącza do gwiazd m.in. Celine Dion, Michaela Jacksona, zespołu Scorpions, Maanamu, Krzysztofa Krawczyka, Budki Suflera i Wilków.