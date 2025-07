Projektant Dawid Woliński podczas wywiadu dla Pudelka wyraził swoje zdanie na temat kobiet, które w restauracjach karmią dzieci piersią. Projektant nie krył swojej dezaprobaty. Ja jeszcze nie znoszę tego karmienia w restauracji, jak panie karmią dzieci. To też jest dla mnie takie niefajne, że przy stoliku obok wyjmuje pani piersi, karmi dziecko. Ostatnio bardzo mocno taki fakt mnie prześladuje - powiedział Dawid Woliński.

"Karmić trzeba w ustronnym miejscu"

Słowa projektanta wywołały zdziwienie u reporterki, która zapytała, gdzie w takim razie, jego zdaniem, matki powinny karmić swoje dzieci. W odpowiedzi Woliński zasugerował, że restauracje nie są odpowiednim miejscem do karmienia dzieci. Nie wiem, myślę, że są takie salki... Uważam, że jedzenie w spokoju i w ciszy jest dobre dla wszystkich (...), nawet dla takiego dziecka restauracja, w której panuje zamieszanie, to nie jest dobre miejsce, gdzie powinno spożywać posiłek i dobrze strawić. Myślę, że są ustronniejsze miejsca - stwierdził.

Olga Kalicka: jesteśmy ssakami

W sieci zawrzało po tych wypowiedziach Dawida Wolińskiego. Głos zabrała m.in. Olga Kalicka, znana z "rodzinki.pl". Aktorka, która w maju urodziła drugie dziecko, udostępniła obszerny wpis, w którym rozpisała się na temat karmienia piersią. Choć ani razu nie wspomniała o Dawidzie, nie ma wątpliwości, że to jego "złote myśli" skłoniły ją do instagramowej publikacji. "Karmienie piersią to nie kaprys. To nie prowokacja. To nie zachcianka mamy, która chce "zrobić po swojemu" - zaczęła pod szeregiem zdjęć, do których pozuje z przystawioną do piersi córką Anielą. "To podstawowa potrzeba dziecka - głód, pragnienie, bliskość i bezpieczeństwo. Jesteśmy ssakami - od tego słowa zaczyna się sama definicja naszego gatunku - wyjaśniła, kontynuując: Od tysięcy lat to właśnie w ten sposób karmimy nasze dzieci. I one nie wiedzą, czy jesteśmy w domu, na spacerze, czy w restauracji - wiedzą tylko, że są głodne. Czy głód dziecka ma poczekać, aż znajdziemy bardziej "akceptowalne" miejsce?" - napisała aktorka.