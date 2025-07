Czy są jeszcze bilety na koncert Jennifer Lopez w Warszawie?

Jennifer Lopez wystąpi w Warszawie w ramach swojej trasy koncertowej "Up All Night". Choć do niedawna można było zakupić bilety na jej występ. Gdyby ktoś teraz się jednak zdecydował, nie ma już ani jednego biletu. Koncert jest wyprzedany. Jennifer Lopez wystąpi przed 72 tys. fanów.

Jennifer Lopez lepsza niż Madonna i Beyoncé

JLo zaśpiewa pokonała Beyoncé, którą w 2023 r. oglądało 54 tys. i Madonnę, na której koncert w 2012 r. przyszło 39 tys. fanów. W tym zestawieniu brane są pod uwagę pojedyncze koncerty. Warto podkreslić, że Beyonce zagrała w 2023 r. dwa koncerty na PGE Narodowym, sprzedając łącznie ponad 108 tys. biletów. Wiele wskazuje, że koncert Jennifer Lopez w Warszawie, może być największym wydarzeniem podczas całej trasy koncertowej "Up All night". Oprócz PGE Narodowego (72 tys.) artystka zagra jeszcze na dwoch stadionach: Milliy Stadium w Uzbekistanie, gdzie przewidziane jest ok. 35 tys. miejsc (koncert odbędzie się 7 sierpnia) oraz Nuevo Mirandilla (ok. 21 tys.), gdzie zagrała 10 lipca.

Siedem garderób dla Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nie zadowala się jedną garderobą. Według organizatora koncertu, agencji Prestige MJM, dla gwiazdy i jej zespołu przygotowano aż siedem osobnych pomieszczeń na stadionie. Sześć garderób przeznaczono dla niej i ekipy, a siódma to osobna przestrzeń wyłącznie na kostiumy sceniczne. To rozwiązanie niespotykane nawet wśród największych gwiazd światowej sceny. Na pewno możemy powiedzieć, że jest to artystka, która wiele wymaga. Najlepszym dowodem jest to, że na PGE Narodowym będziemy musieli stworzyć siedem pomieszczeń tylko dla niej potrzebnych na garderoby, czyli sześć garderób osobistych plus jedną ogromną garderobę na stylizacje i kostiumy sceniczne - zdradził w rozmowie z Plejadą organizator pobytu Jennifer Lopez, Janusz Stefański.

Styl glamour i świeże kwiaty

Jennifer Lopez zażyczyła sobie, by pomieszczenia, przygotowane dla niej, były w stylu glamour. Mają być świeże kwiaty, miękkie światło i temperatura do 25 stopni Celsjusza. J.Lo nie życzy sobie w swoim otoczeniu orzechów włoskich ani migdałów, co najprawdopodobniej wynika z alergii. Poproszono też o profesjonalny otwieracz do butelek.

Gdzie nocuje Jennifer Lopez w Warszawie?

Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, wszystko wskazuje na to, że Jennifer Lopez zatrzymała się w luksusowym hotelu Raffles Europejski przy Krakowskim Przedmieściu. To jeden z najbardziej ekskluzywnych adresów w Warszawie, oferujący apartamenty z widokiem na Stare Miasto, prywatną obsługę, strefę spa i pełną dyskrecję. Cena za noc? Nawet 20 tysięcy złotych.