W połowie listopada 2024 roku Olga Kalicka ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka, znana m.in. z roli Magdy w serialu "rodzinka.pl", ma już syna Aleksego, który jest owocem jej wieloletniej relacji z Cezarym Nowakiem.

Wyjątkowy czas dla kobiety

"Ten czas ciąży to jest naprawdę wyjątkowy czas dla kobiety. Bardzo to doceniam, że produkcja to rozumie, że udało nam się, mimo tego, że to nie jest łatwe, znaleźć rozwiązania, jak pracować i jak wspólnie stworzyć ten serial, mimo że jestem w ciąży" - mówiła Olga Kalicka w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama

Dziecko Olgi Kalickiej jest już na świecie

Olga Kalicka poinformowała, że jej druga pociecha przyszła na świat. Radosną nowinę aktorka ogłosiła za pośrednictwem Instagrama, publikując zdjęcie z nowo narodzoną córeczką. "Już jest… nasz mały wielki CUD. Witamy Cię, Anielko, na tym świecie. Niech Ci tu będzie dobrze" - napisała wzruszona Kalicka w opisie zdjęcia. Posypały się gratulacje.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Serial "rodzinka.pl" powraca

Niedawno Olga Kalicka powróciła na plan reaktywowanej "Rodzinki.pl". Zapytana o to, czy będzie grać z córeczką po porodzie, nie dała jasnej odpowiedzi. "Zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. Jestem teraz w takim momencie, że staram się za bardzo nie wybiegać w przyszłość. Macierzyństwo mnie nauczyło tego, że nie za wiele mogę w moim życiu zaplanować, więc to się okaże" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.