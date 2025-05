Bartosz Obuchowicz miał 14 lat, gdy za film "Cwał" w reż. Krzysztofa Zanussiego dostał nagrodę na FPFF w Gdyni za najlepszą rolę dziecięcą. Pięć lat później odbierał kolejną, tym razem za rolę drugoplanową w "Stacji". Aktor ma w sumie na koncie kilkadziesiąt ról w tym w "Hakerze" czy serialu "Na dobre i na złe", w którym grał przez 11 lat grał Tomka Burskiego. Bartosz Obuchowicz spełniał się też w dubbingu. W pewnym momencie propozycje jednak zniknął.

Bartosz Obuchowicz 3 marca skończył 43 lata. Przez lata aktor zmagał się z alkoholizmem. Przez tę chorobę stracił zawodową pozycję. Ucierpiało także jego życie osobiste. W nowym wywiadzie opowiedział o chwili, która zdecydowała, że postanowił walczyć o życie.

"Życie mi zobojętniało"

Bartosz Obuchowicz od pewnego czasu nie pije. Zależy mu teraz bardzo na tym, by jak najwięcej mówić o alkoholizmie i informować, jak walczyć z uzależnieniem. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post powrócił do momentu, w którym postanowił zacząć walczyć. Mnie przeraziła obojętność. Wszystko przestało mnie bawić i życie mi obojętniało. To był impuls i strach, który spowodował, że wziąłem się za siebie i poszedłem po pomoc - powiedział aktor. Gwiazdor "Na dobre i na złe" podkreślił, że alkoholizm jest poważną chorobą, o której powinno się mówić.

Aktor namawia, by ci, którzy się zmagają z nałogiem, nie bali się prosić o pomoc i korzystali z fachowej pomocy i wsparcia specjalistów. Trzeba o tym mówić i proszę się nie bać, nawet pod taką groźbą, że się straci kogoś bliskiego, że ten ktoś się od nas odwróci, bo powiemy mu prawdę. Teraz jestem wdzięczny, a też się odwracałem - mówił Bartosz Obuchowicz i uczciwie przyznał, że sam bał się śmierci.

"Uciec śmierci spod kosy"

Postanowiłem uciec śmierci spod kosy. Ta choroba jest śmiertelna. To by się skończyło moją śmiercią, czy to by było przez zapicie, czy wypadek samochodowy. W statystykach zapisaliby, że to udar albo wypadek samochodowy, a powinni napisać - choroba alkoholowa - powiedział Bartosz Obuchowicz.

Bartosz Obuchowicz o rodzinie

Motywacją dla Bartosza Obuchowicza, by stawić czoła chorobie, była rodzina. Razem z żoną Katarzyną Sobczyńską wychowują trójkę dzieci. Starsze córki niestety widziały, że ojciec cierpi na chorobę alkoholową. Pomimo tego, że rodzina była, to choroba była na tyle silna, że niestety moje starsze córki już widziały, jak piję. To coś, czego żałuję. Uzależnienie jest tak silne, że potrafi podeptać bliskich - wyznał aktor w rozmowie z Plejadą.

Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002.