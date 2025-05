w ubiegłym roku Beata Kozidrak zaczęła odwoływać koncerty, informując jednocześnie o problemach zdrowotnych. Choć nie zdradziła szczegółów dotyczących swojej choroby, media spekulowały, że sytuacja jest poważna. W efekcie artystka niemal całkowicie wycofała się z życia publicznego, co wzbudziło niepokój wśród jej fanów.

"Jesteśmy z tobą"

W miniony weekend podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie artyści postanowili wesprzeć Beatę Kozidrak w wyjątkowy sposób. W trakcie koncertu na scenie wspólnie wykonali jeden z największych przebojów Bajmu - "Białą armię". Beata dziś nie mogła być z nami, ale jej przebojów nie mogło zabraknąć. Tą piosenką wysyłamy ci dużo pozytywnej energii. Jesteśmy z tobą - powiedziała prowadząca wydarzenie, Paulina Sykut-Jeżyna. Ten gest solidarności wywołał ogromne wzruszenie wśród publiczności.

Niezwykłe wyznanie Beaty Kozidrak

W nocy jeszcze przed końcem Dnia Matki, na profilu Beaty Kozidrak w mediach społecznościowych pojawił się niespodziewany wpis. 65-letnia artystka, mama dwóch córek - Katarzyny i Agaty - zwróciła się do wszystkich mam, składając im życzenia oraz dzieląc się refleksją na temat macierzyństwa. "Bycie mamą jest jak obraz, na którym codziennie malujemy barwami miłości do swoich dzieci…" - napisała Beata Kozidrak.

Kiedy wystąpi Beata Kozidrak?

Beata Kozidrak od kilku miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez które była zmuszona zrobić sobie przerwę w pracy i odwołać koncerty. "Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle, mnie jak i was oczywiście. Wszyscy chyba byliśmy na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Kocham mój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. To zwykle było tak, że to ja ze sceny krzyczałam do was, że macie siłę, że macie wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda" - tłumaczyła gwiazda w mediach społecznościowych w styczniu 2025 roku.

Według ostatnich informacji artystka ma wystąpić już 24 sierpnia podczas festiwalu Śląskie Miraże Art Fest w ramach Dni Pszczyny. Z kolei 29 listopada odbędzie się długo wyczekiwany koncert "House of Beata", który pierwotnie miał mieć miejsce w marcu tego roku.